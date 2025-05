HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 73,75 EUR.

Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 73,75 EUR abwärts. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,40 EUR ab. Mit einem Wert von 75,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.856 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (81,00 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 9,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,28 EUR ab. Abschläge von 63,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,637 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 63,40 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 27.02.2025. Das EPS belief sich auf 1,33 EUR gegenüber -0,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 162,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 863,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Aktie aus.

