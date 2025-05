HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT schießt am Donnerstagnachmittag hoch

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,3 Prozent auf 72,75 EUR.

Das Papier von HENSOLDT konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,3 Prozent auf 72,75 EUR. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 73,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 806.515 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 10,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 62,50 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,634 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 27.02.2025. Das EPS wurde auf 1,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 863,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,85 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

