HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 11:48 Uhr 2,3 Prozent. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 477.544 HENSOLDT-Aktien.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 81,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 12,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,28 EUR ab. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 159,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,634 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 63,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 27.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,33 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 863,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 329,00 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,85 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

