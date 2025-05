HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 68,65 EUR abwärts.

Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 68,65 EUR nach. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 68,10 EUR. Mit einem Wert von 70,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 996.730 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 81,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 17,99 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 60,26 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,634 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 63,00 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 27.02.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,33 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 711,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 863,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 12.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je HENSOLDT-Aktie.

