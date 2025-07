HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 103,90 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 103,90 EUR. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,30 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 159.579 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 108,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 280,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,629 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,00 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

HENSOLDT gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 395,00 Mio. EUR gegenüber 329,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

