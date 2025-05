HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagnachmittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 74,20 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 74,20 EUR. Bei 74,30 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 72,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 309.182 HENSOLDT-Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 81,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 9,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,23 Prozent.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,656 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 63,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 07.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 395,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

