DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.474 -0,3%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
So stuften die Analysten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat ein So stuften die Analysten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hersteller ruft Sardellenpaste zurück

03.01.26 11:19 Uhr

PARMA/ERLANGEN (dpa-AFX) - Das italienische Unternehmen Zarotti, Hersteller unter anderem von Fischkonserven, ruft eine Sardellenpaste zurück. Hintergrund sei eine mögliche Gesundheitsgefahr durch einen erhöhten Histamingehalt, teilte das Internetportal Lebensmittelwarnung.de mit. Erhöhte Histaminwerte in Lebensmitteln können Kopfschmerzen, Blutdruckabfall und Übelkeit hervorrufen. Auch Vergiftungen sind möglich.

Wer­bung

Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen handelt es sich um das Produkt "Zarotti Pasta di acciughe - Sardellenpaste 60 Gramm" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.07.2026 und der Chargennummer LPH 024 24 07 2026.

Die Ware des Unternehmens aus Parma wurde demnach in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt vertrieben. Sie kann am Verkaufsort zurückgegeben werden./aro/DP/he