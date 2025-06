Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagnachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 0,140 EUR nach oben.

Um 15:39 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 0,140 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,148 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,130 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 610.367 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 648,930 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,094 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,310 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,63 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,451 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net