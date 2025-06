Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteuert sich am Vormittag kräftig

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 5,9 Prozent auf 0,147 EUR.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 612,347 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,094 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 36,567 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 229,63 Mio. NOK, gegenüber 405,36 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,35 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 17.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,451 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

