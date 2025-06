Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 0,150 EUR.

Die Aktie legte um 15:43 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,2 Prozent auf 0,150 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,151 EUR. Bei 0,145 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 27.395 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,032 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 85,484 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,098 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 34,579 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Das EPS lag bei -0,89 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,451 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

