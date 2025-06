Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 0,148 EUR.

Um 11:37 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 0,148 EUR zu. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,155 EUR aus. Bei 0,146 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 152.295 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 608,502 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 36,910 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net