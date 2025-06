Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagmittag höher

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 3,5 Prozent auf 0,147 EUR zu.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte um 11:48 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 0,147 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,148 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,141 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.935 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 603,956 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,093 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 57,974 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,89 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 229,63 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 43,35 Prozent verringert.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net