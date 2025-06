Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered springt am Nachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 7,8 Prozent auf 0,150 EUR zu.

Um 15:45 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 7,8 Prozent auf 0,150 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,150 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,142 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 147.786 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 600,000 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,094 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 37,667 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,58 NOK vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 405,36 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 229,63 Mio. NOK.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net