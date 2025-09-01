Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verliert am Vormittag kräftig

Fokus auf Aktienkurs

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 09:15 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 8,2 Prozent auf 0,144 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,144 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,149 EUR. Bisher wurden heute 8.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,032 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 615,673 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,098 EUR. Abschläge von 32,039 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Das EPS lag bei -0,62 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,58 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

