Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 0,175 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 09:20 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,7 Prozent auf 0,175 EUR ab. Bei 0,175 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,179 EUR. Bisher wurden via Tradegate 14.526 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,580 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 231,429 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,571 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 244,79 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,926 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

