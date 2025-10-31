Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 0,160 EUR nach.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:13 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 0,160 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,154 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,157 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.569 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 0,618 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 287,218 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,416 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,84 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net