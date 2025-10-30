Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 1,3 Prozent auf 0,161 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 0,161 EUR abwärts. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,159 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,162 EUR. Zuletzt wechselten 45.486 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,656 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 306,444 Prozent. Bei 0,093 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,503 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,84 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,78 NOK vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 244,79 Mio. NOK – eine Minderung von 53,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 527,65 Mio. NOK eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net