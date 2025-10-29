DAX24.114 -0,7%Est505.701 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.955 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1661 +0,1%Öl65,15 +1,1%Gold3.998 +1,5%
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

29.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 0,159 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,16 EUR 0,01 EUR 3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:03 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 0,159 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,164 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,155 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 171.294 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 0,671 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 322,544 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,094 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,121 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.10.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

