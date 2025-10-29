Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 0,158 EUR.

Die Aktie notierte um 11:50 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 0,158 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,164 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,155 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.885 Stück gehandelt.

Am 29.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,671 EUR. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 76,393 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,094 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 40,972 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,84 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 244,79 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,926 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net