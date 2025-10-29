Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

DAX24.280 ±0,0%Est505.721 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1631 -0,2%Öl64,24 -0,3%Gold4.019 +2,0%
29.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 0,154 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:13 Uhr in der BMN-Sitzung 1,3 Prozent auf 0,154 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,153 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,153 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,667 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 333,680 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,662 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,84 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 53,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,65 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Aktie ausweisen dürften.

