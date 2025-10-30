Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered büßt am Vormittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages.

Um 09:19 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 0,163 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,163 EUR. Bei 0,163 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 13.566 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 0,660 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 304,908 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,094 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 74,332 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,84 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,78 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 244,79 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,926 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net