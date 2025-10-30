Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 4,0 Prozent auf 0,157 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 15:43 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 0,157 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,155 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,162 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 81.033 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,656 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). 317,834 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,093 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,892 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 244,79 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net