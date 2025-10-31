Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered bricht am Nachmittag nach oben aus

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 10,9 Prozent auf 0,177 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere um 15:42 Uhr 10,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,181 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,157 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 518.676 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,618 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 71,327 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,094 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,235 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 21.10.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,926 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net