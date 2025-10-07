Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Dienstagvormittag nach

DAX24.337 -0,2%Est505.617 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,61 +0,1%Gold3.951 -0,3%
Aktienkurs im Fokus

07.10.25 09:26 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 0,169 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,17 EUR -0,00 EUR -2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 0,169 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,169 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,172 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.402 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,821 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 385,799 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,675 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,78 NOK je Aktie gewesen. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,58 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

