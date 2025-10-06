Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag höher

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 0,167 EUR.

Um 11:56 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 0,167 EUR zu. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,168 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,165 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 257.549 Aktien.

Am 05.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,976 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 82,869 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,079 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net