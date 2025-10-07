DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto17,40 +2,2%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.180 -0,3%Euro1,1704 -0,1%Öl65,65 +0,2%Gold3.974 +0,3%
EU-Kommission stellt Maßnahmen für Stahlindustrie vor

07.10.25 05:49 Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will am Dienstagabend (17.15 Uhr) Maßnahmen zur Unterstützung der europäischen Stahlindustrie vorstellen. Konkret geht es um einen Vorschlag "zur Bekämpfung der unfairen Auswirkungen der weltweiten Überkapazitäten im Stahlsektor", sagte eine Sprecherin der Behörde. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte die Kommission vorschlagen, Zölle auf Stahlimporte deutlich zu erhöhen.

Nach Angaben des Branchenverbands Eurofer wurden 2024 rund 27 Millionen Tonnen Stahlwaren in die EU importiert. Die meisten Importe kamen aus der Türkei, Südkorea, Indien, Vietnam, Taiwan und China.

Innerhalb der EU hat Deutschland die mit Abstand größte Stahlindustrie. Doch die Branche leidet unter der Krise in Abnehmerbranchen, vor allem der Autoindustrie. Hinzu kommen gestiegene Energiepreise, Billigimporte vor allem aus China und die Kosten für den Umbau hin zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion./mjm/DP/nas

