Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/Koalitionsausschuss

07.10.25 05:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/Koalitionsausschuss:

"Der Kanzler und sein Vizekanzler haben die Klagen über den ausbleibenden Ruck satt und gehen zum Gegenangriff über. Mehr Zuversicht fordern Friedrich Merz und sein SPD-Koalitionspartner Lars Klingbeil von den Regierten. "Für Pessimismus und Larmoyanz haben wir keine Zeit", ermahnt Friedrich Merz Bürger und Unternehmenschefs. Das ist gut. Noch besser aber wäre es, wenn die Regierung den Menschen etwas mehr Grund für Optimismus geben würde. Das geht nicht mit Gesundbeten. Sondern nur mit beherzten Reformen, die die schlechte Laune vertreiben. Denn die Krise ist nicht herbeiphantasiert, sondern real: Die Energie ist in Deutschland zu teuer, die Arbeitszeit zu kurz, Sozialstaat und Bürokratie zu erdrückend. Am Mittwoch treffen sich CDU, CSU und SPD zum Koalitionsausschuss. Für die Koalition und ihren Chef ist das schon eine Art letzte Chance zu zeigen, dass es doch so etwas wie den gemeinsamen Willen gibt, einen Ruck durchs Land gehen zu lassen."/yyzz/DP/nas