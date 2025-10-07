DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto17,40 +2,2%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.180 -0,3%Euro1,1704 -0,1%Öl65,65 +0,2%Gold3.974 +0,3%
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX schließt kaum bewegt -- US-Börsen letztlich uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Bitcoin, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur politischen Krise in Frankreich

07.10.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur politischen Krise in Frankreich:

"Es ist kein bisschen verwunderlich, dass Sébastien Lecornu seinen Job als Frankreichs Premier hingeschmissen hat, noch bevor er begann. Seine wütende Erklärung, es lasse sich demokratisch - also kompromissbereit - nicht mit Parteien regieren, die für ihr Personal und ihre Steckenpferde einen Absolutheitsanspruch erheben, ist plausibel. Sich die Quälerei mit ihnen zu ersparen, ist konsequent. Verwunderlich - ja, geradezu bestürzend - ist dagegen, dass Frankreichs Parteienlandschaft von abstrus links bis äußerst rechts offensichtlich nicht lernfähig ist. Denn was Lecornu anprangert, war schon lange vor der Ära Macron nur zu gut bekannt: Frankreichs (partei)politische Kaste führt ein in sich geschlossenes Eigenleben aus Machtspielchen und Pöstchenpoker."/yyzz/DP/nas