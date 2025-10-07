DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto17,40 +2,2%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.180 -0,3%Euro1,1704 -0,1%Öl65,65 +0,2%Gold3.974 +0,3%
Wadephul in Kairo - Gaza-Friedensvermittlung im Zentrum

07.10.25 05:49 Uhr

KAIRO (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Dienstag seine Vermittlungsreise vor dem Hintergrund der Gespräche über den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump in Ägypten fort. In der Hauptstadt Kairo will der CDU-Politiker Gespräche mit Außenminister Badr Abdel-Atti über die aktuelle Verhandlungssituation führen. Wadephul hatte seine ursprünglich auf die Golf-Emirate Katar und Kuwait beschränkte Nahostreise zunächst um einen Aufenthalt in Israel am Montag ergänzt.

Am Rande eines Treffens von EU-Außenministern mit dem Golf-Kooperationsrat im Emirat Kuwait kündigte der Bundesaußenminister dann überraschend an, auch noch nach Kairo reisen zu wollen. "Diese Woche ist die entscheidende Woche dafür, dass die erste Phase (des Friedensplans) gelingen kann, dass die Geiseln freikommen, dass humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommt und dass wirklich ein Waffenstillstand abgemacht wird", sagte Wadephul zur Begründung und ergänzte: "Dafür lohnt jeder Einsatz."

Vermittlergespräche zwischen Israel und Hamas in Ägypten

Unterhändler Israels und der islamistischen Hamas hatten am Montag in Ägypten Medienberichten zufolge indirekte Gespräche über die Umsetzung des Gaza-Friedensplans von Trump begonnen. Dabei soll es zunächst um die Freilassung der verbliebenen 48 Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Entlassung Hunderter palästinensischer Häftlinge gehen. Weitere Fragen, darunter die Entwaffnung der Hamas und ein israelischer Truppenrückzug aus dem Küstenstreifen, sind noch umstritten. Wie in vorigen Runden verhandeln die Konfliktparteien nicht direkt miteinander./bk/DP/nas