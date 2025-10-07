AKTIEN IM FOKUS: LVMH und Kering profitieren von Hochstufung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Hochstufung durch Morgan Stanley hat die laufende Erholung von LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) und Kering angetrieben. Das US-Haus hatte beide Aktie auf "Overweight" angehoben. LVMH gewannen im frühen Handel am Dienstag 1,5 Prozent, Kering legten um 2,3 Prozent zu.

Bei Kering setzte sich damit die starke Erholung seit den Jahrestiefs im April fort. Die Aktie hat sich seitdem nahezu verdoppelt. Nicht ganz so stark, aber ebenfalls deutlich ist die Entwicklung bei LVMH. Hier ging es seit den Jahrestiefs Ende Juni um 25 Prozent nach oben.

Noch sei es zu früh, um voll auf Luxus zu setzen, da die aktuelle "Katerphase" wohl bis 2026 anhalten werde, hieß es in der Branchenstudie von Morgan Stanley. Branchenkenner schätzten die mittelfristigen Aussichten für den Sektor aber so positiv ein, wie seit zwei bis drei Jahren nicht mehr.

Ausnahmen waren Hermes, die unter einer Abstufung durch Morgan Stanley auf "Equal-Weight" litten und um ein Prozent fielen./mf/mis