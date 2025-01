Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered büßt am Vormittag ein

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 0,445 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 09:07 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 0,445 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,440 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,447 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 17.546 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,050 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 57,619 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,408 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2024). Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 8,427 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 514,89 Mio. NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 378,55 Mio. NOK umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2025 erfolgen. Am 17.02.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,396 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net