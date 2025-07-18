Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Montagnachmittag fester

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 0,138 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:43 Uhr in der BMN-Sitzung 1,5 Prozent auf 0,138 EUR zu. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,138 EUR zu. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,138 EUR. Zuletzt wechselten 27.007 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 647,826 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,093 EUR ab. Abschläge von 32,754 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,78 NOK vermeldet. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,58 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK einfahren.

