Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 0,422 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 0,422 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,422 EUR. Bei 0,440 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.500 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 59,157 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2024 Kursverluste bis auf 0,385 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 9,623 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,52 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,70 NOK je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 514,89 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 378,55 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2024 -2,396 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net