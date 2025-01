Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 7,0 Prozent auf 0,418 EUR abwärts.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 16:03 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 7,0 Prozent auf 0,418 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,411 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 184.276 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 151,497 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,408 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 2,454 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,70 NOK vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 514,89 Mio. NOK – ein Plus von 36,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 11.02.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 17.02.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -2,396 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net