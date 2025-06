Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag gefragt

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 0,148 EUR nach oben.

Um 15:43 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 0,148 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,156 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,150 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 180.890 Aktien.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,050 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 608,502 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,094 EUR ab. Mit Abgaben von 36,910 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,58 NOK in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 229,63 Mio. NOK – eine Minderung von 43,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 405,36 Mio. NOK eingefahren.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net