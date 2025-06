Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Mittag südwärts

Aktie im Blick

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 11:59 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 0,145 EUR abwärts. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,145 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,150 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 45.356 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 86,210 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 54,866 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 06.05.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 405,36 Mio. NOK gelegen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,451 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

