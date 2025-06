Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 0,147 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 09:12 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 0,147 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,147 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,149 EUR.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 603,956 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,098 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,151 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 17.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,451 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net