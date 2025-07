Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger greifen bei Hexagon Purus AS Registered am Vormittag zu

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Um 09:21 Uhr wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 0,188 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,188 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,185 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 448,936 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,098 EUR. Mit einem Kursverlust von 47,872 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 405,36 Mio. NOK umgesetzt.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 vorlegen. Am 11.08.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,451 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net