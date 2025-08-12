Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 0,162 EUR nach.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 15:59 Uhr um 1,2 Prozent auf 0,162 EUR nach. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,160 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,160 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 4.090 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,032 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 537,824 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,098 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 39,431 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 17.07.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK im Vergleich zu 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,535 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net