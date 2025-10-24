DAX24.182 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.743 +1,1%Euro1,1610 -0,1%Öl66,05 +0,1%Gold4.064 -1,5%
Konjunkturdaten voraus

Eurokurs vor wichtigen Daten stabil - Was den Markt bewegen könnte

24.10.25 09:41 Uhr
Der Euro hat sich am Freitag über 1,16 US-Dollar gehalten.

Die Gemeinschaftswährung Euro kostete im frühen Handel 1,1614 Dollar und bewegte sich damit auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1593 (Mittwoch: 1,1587) Dollar festgesetzt.

Zum Wochenschluss warten die Anleger insbesondere auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für September um 14.30 Uhr. Diese werden trotz des teilweise Stillstandes der Behörden veröffentlicht - wenn auch einige Tage später als ursprünglich angekündigt. Weil wegen des Shutdowns der US-Behörden zuletzt kaum noch relevante Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, fallen die Inflationszahlen umso stärker ins Gewicht.

Bei der Preisentwicklung in den USA sei nicht mit einer Entspannung zu rechnen, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Unsicherheit bestehe darüber, inwieweit die Zollpolitik der Regierung preissteigernd wirkt.

Zuvor werden am Vormittag die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, Frankreich sowie die Eurozone veröffentlicht. Insgesamt erscheine die konjunkturelle Perspektive weiterhin verhalten, hieß es von der Helaba.

FRANKFURT (dpa-AFX)

