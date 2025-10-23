Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag verlustreich

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 0,145 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 0,145 EUR. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,145 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 0,150 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 137.691 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 25.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,674 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 363,549 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,094 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,695 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 NOK gegenüber -0,78 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,818 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net