Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Mittwochmittag tief

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,0 Prozent auf 0,151 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 6,0 Prozent auf 0,151 EUR ab. Bei 0,149 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,159 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 44.010 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei 0,715 EUR markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 373,510 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,098 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 35,099 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,78 NOK je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 63,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,712 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net