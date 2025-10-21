Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagvormittag im Bärenmodus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 10,6 Prozent auf 0,161 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:14 Uhr 10,6 Prozent im Minus bei 0,161 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,150 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,179 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 402.781 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,674 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 319,676 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,094 EUR ab. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 71,765 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,62 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,58 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,664 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net