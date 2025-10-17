Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag gesucht

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 0,185 EUR.

Um 09:17 Uhr konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,3 Prozent auf 0,185 EUR. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,195 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,189 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 187.877 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,674 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Mit einem Zuwachs von 265,114 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,094 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,350 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Am 03.11.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,598 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net