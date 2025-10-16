Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zündet am Donnerstagnachmittag Kursrakete

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 11,5 Prozent auf 0,181 EUR.

Die Aktie legte um 16:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 11,5 Prozent auf 0,181 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,187 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,160 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 490.287 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,680 EUR markierte der Titel am 17.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 275,691 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,094 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,343 Prozent.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,598 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net