Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag im Sinkflug

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,3 Prozent auf 0,168 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 12:01 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 7,3 Prozent auf 0,168 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,163 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,190 EUR. Zuletzt wechselten 47.079 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2024 markierte das Papier bei 0,680 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 304,281 Prozent. Bei einem Wert von 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 81,250 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,598 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net