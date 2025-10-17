Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 0,181 EUR.

Die Aktie verlor um 15:56 Uhr in der BMN-Sitzung 0,1 Prozent auf 0,181 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,163 EUR aus. Bei 0,190 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 50.497 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,680 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 275,276 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,093 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 95,259 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,598 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net