DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.346 +1,2%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas23.015 +1,5%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,72 -1,0%Gold4.351 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Hexagon Purus AS Registered im Blick

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit Verlusten

20.10.25 16:09 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 0,178 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,18 EUR -0,00 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 0,178 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,177 EUR. Mit einem Wert von 0,181 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 409.514 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,674 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 278,227 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,094 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,531 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,664 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hexagon Purus AS Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hexagon Purus AS Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hexagon Purus AS Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung