Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit Verlusten

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 0,178 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 0,178 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,177 EUR. Mit einem Wert von 0,181 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 409.514 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,674 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 278,227 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,094 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,531 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,664 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net