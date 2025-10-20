DAX24.133 +1,3%Est505.652 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1655 -0,1%Öl61,12 -0,4%Gold4.256 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktienkurs im Fokus

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered macht am Montagmittag Boden gut

20.10.25 12:05 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered macht am Montagmittag Boden gut

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 0,187 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,18 EUR -0,00 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 0,187 EUR zu. Bei 0,187 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,185 EUR. Bisher wurden via BMN 6.950 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,680 EUR erreichte der Titel am 28.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 72,529 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 50,321 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,78 NOK vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 63,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 527,65 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 192,58 Mio. NOK.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,664 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hexagon Purus AS Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hexagon Purus AS Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hexagon Purus AS Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung