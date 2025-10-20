Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered macht am Montagmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 0,187 EUR zu.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 0,187 EUR zu. Bei 0,187 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,185 EUR. Bisher wurden via BMN 6.950 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,680 EUR erreichte der Titel am 28.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 72,529 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 50,321 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,78 NOK vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 63,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 527,65 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 192,58 Mio. NOK.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,664 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net