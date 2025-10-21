Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag im Keller

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 15,0 Prozent im Minus bei 0,153 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:00 Uhr mit Abschlägen von 15,0 Prozent bei 0,153 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,150 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,179 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 742.763 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,674 EUR) erklomm das Papier am 25.10.2024. Gewinne von 341,678 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 38,729 Prozent Luft nach unten.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Das EPS lag bei -0,62 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 192,58 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,664 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

